Морфологический разбор слова забывать
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Морфологический разбор слова забывать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Забывать -что делать? н.ф. забывать пост признаки - несов вид ,невозвр ,переходный ,1 спр . непостоянных признаков нет ,потому что это неопределённая форма глагола .Она не изменяется . синт роль - сказуемое.
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