Саша Бежал быстрее чем Коля но медленнее чем Дима кто Бежал быстрее Коля или Дима ??делай схематический чертеж и запиши ответ.

Математика
Саша Бежал быстрее чем Коля но медленнее чем Дима кто Бежал быстрее Коля или Дима ??делай схематический чертеж и запиши ответ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коля бежал быстрее по тому что Саша быстрее Коли но медленнее  Дима (я так претпологаю )
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