Саша Бежал быстрее чем Коля но медленнее чем Дима кто Бежал быстрее Коля или Дима ??делай схематический чертеж и запиши ответ.

Математика

Саша Бежал быстрее чем Коля но медленнее чем Дима кто Бежал быстрее Коля или Дима ??делай схематический чертеж и запиши ответ.

Автор: Гость