Саша Бежал быстрее чем Коля но медленнее чем Дима кто Бежал быстрее Коля или Дима ??делай схематический чертеж и запиши ответ.
Математика
Саша Бежал быстрее чем Коля но медленнее чем Дима кто Бежал быстрее Коля или Дима ??делай схематический чертеж и запиши ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коля бежал быстрее по тому что Саша быстрее Коли но медленнее Дима (я так претпологаю )
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