Счётчик автомобиля показывал 12921км.через 2 часа на счёчике автомобиля опять поеви??ось число ,которое читалось в обоих направлениях одинаково .с какой скоростью ехал автомобиль?

Математика

Счётчик автомобиля показывал 12921км.через 2 часа на счёчике автомобиля опять поеви??ось число ,которое читалось в обоих направлениях одинаково .с какой скоростью ехал автомобиль?

Автор: Гость