Сделай звуко - буквенный разбор слов: снег,река,ландыши.
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Сделай звуко - буквенный разбор слов: снег,река,ландыши.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снег - 4 буквы, 4 звука. река - 4 буквы, 4 звука. ландыши - 7 букв, 7 звуков.
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