Сделайте морфологический разбор всех глаголов. Было тихо, темно. И только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливался радугой в сетях паука. Прошлогодняя листва печально шелестит под ногами и в сумерках м...

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Сделайте морфологический разбор всех глаголов. Было тихо, темно. И только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливался радугой в сетях паука. Прошлогодняя листва печально шелестит под ногами и в сумерках между деревьями прячутся тени.

Автор: Гость