Сделайте плиз номер 210 и номер 211

Математика
Сделайте плиз номер 210 и номер 211
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
210. 5460+5450=10910 второе10910+4600=15510 третье5460+10910+15510=31880 четвертое5460+10910+15510+31880=63760 сумма 99 первое999-99=900 второе100 третье2645-99-900-100=1546 четвертое  211. 99 - наибольшее двузначное число,другое - равно разности между наибольшим трехзначным и наибольшим двузначным числами - 999 - 99 = 900третье - наименьшее трехзначное число - 1002645 - (99 + 900 + 100) = 1546

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