СДЕЛАЙТЕ ПУНКТУАЦИОННЫЙ РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ.У МЕНЯ НА ФОТКЕ НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ СТОИТ ЦИФРА 5.СДЕЛАЙТЕ РАЗБОР НАД ЭТИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.

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СДЕЛАЙТЕ ПУНКТУАЦИОННЫЙ РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ.У МЕНЯ НА ФОТКЕ НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ СТОИТ ЦИФРА 5.СДЕЛАЙТЕ РАЗБОР НАД ЭТИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он настойчиво учился в Военно-воздушной академии имени Жуковского, в срок сдавал все зачеты и экзамены, не требовал никаких поблажек.
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