Сделайте , социальный прогноз на ситуацию из жизни Конфликт с Родителями Пожал??йста !!! Дам 30 баллов!!!

Право
Сделайте , социальный прогноз на ситуацию из жизни Конфликт с Родителями Пожал??йста !!! Дам 30 баллов!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все чаще родители и дети не понимают друг друга. Раньше отношения были в почете и в уважении к родителям. Сейчас дети командуют родителями. Упрекают. Я думаю, что дальше будет еще сложнее
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