Сделать проэкт на тему плонировки кухни

Технология
Сделать проэкт на тему плонировки кухни
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПЛАНИРОВКА КУХНИС интерьером тесно связано понятие "планировка" - разделение пространства на отдельные части, имеющие разное назначение.Некоторые современные кухни оснащены микроволновой печью, посудомоечной машиной и воздухоочистителем (вытяжкой).Но в любом случае расстановка мебели и оборудования должна происходить по принципу рабочего треугольника, который задаётся положением мойки, плиты и холодильника. Это делается для того, чтобы во время приготовления пищи затрачивалось как можно меньше сил и времени.Тёмную кухню, выходящую на северную сторону, можно оживить тёплыми тонами жёлтого, оранжевого или розового цвета.Если кухня выходит на солнечную сторону, хорошо освещена, можно применить тона голубого, светло-зелёного, серого цвета.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Легковая машина на 100 километров пути расходует 8 литров бензина Сколько литров бензина она расходует на 800 километров пути
Ответить
Математика
Как привести дроби 1/4 и 1/3 к наименьшему общему знаменателю
Ответить
Геометрия
ABCD—паралелограм,АD—11 см.,СD—4 cм., периметр ВОС—26 см. Знайти периметр АОВ.Срочно Допоможіть
Ответить
Математика
Вычислите значения a по формуле a=86-5b, если : b =17 2)b=9
Ответить
Математика
Tg(x)=2, Знайти tg(2x)
Ответить