Сделать проэкт на тему плонировки кухни

Гость: Гость:

ПЛАНИРОВКА КУХНИС интерьером тесно связано понятие "планировка" - разделение пространства на отдельные части, имеющие разное назначение.Некоторые современные кухни оснащены микроволновой печью, посудомоечной машиной и воздухоочистителем (вытяжкой).Но в любом случае расстановка мебели и оборудования должна происходить по принципу рабочего треугольника, который задаётся положением мойки, плиты и холодильника. Это делается для того, чтобы во время приготовления пищи затрачивалось как можно меньше сил и времени.Тёмную кухню, выходящую на северную сторону, можно оживить тёплыми тонами жёлтого, оранжевого или розового цвета.Если кухня выходит на солнечную сторону, хорошо освещена, можно применить тона голубого, светло-зелёного, серого цвета.