Сделать синтаксический разбор: На ней выступают акробаты, фокусники,жонглёры и дрессировщики. СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

На ней выступают акробаты,фокусники,жонглёры и дрессировщики. Акробаты,фокусники,жонглёры,дрессировщики-подлежащие,подчёркиваем одной чертой.Выступают-сказуемое,подчёркиваем двумя чертами.На ней-дополнение,подчёркиваем пунктиром. На ней выступают акробаты,фокусники,жонглёры и дрессировщики(повествовательное,распрастарнённое однородными подлежащими ,двусоставное, невосклицательно .