Сделать синтаксический разбор: На ней выступают акробаты, фокусники,жонглёры и дрессировщики. СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Сделать синтаксический разбор: На ней выступают акробаты, фокусники,жонглёры и дрессировщики. СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
На ней выступают акробаты,фокусники,жонглёры и дрессировщики. Акробаты,фокусники,жонглёры,дрессировщики-подлежащие,подчёркиваем одной чертой.Выступают-сказуемое,подчёркиваем двумя чертами.На ней-дополнение,подчёркиваем пунктиром. На ней выступают акробаты,фокусники,жонглёры и дрессировщики(повествовательное,распрастарнённое однородными подлежащими ,двусоставное, невосклицательно .
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