Перекладіть пліс на українську мову англійський текст хто зробе дам награду 100 ба??ов

Английский язык
Перекладіть пліс на українську мову англійський текст хто зробе дам награду 100 ба??ов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Музыка - это часть нашей жизни. Она вокруг нас. У каждой страны мира есть своя специфическая музыка. Все виды музыки различаются и рассказывают нам о местах, откуда они пришли и людях, кто это музыку играет и слушает. Стиль Регги. Регги пришёл из Ямайки на Карибах. Он называется музыкой бедных, потому что его песни - о проблемах людей. Главный инструмент - электрический басс. Музыканты также играют на фортепиано, ударных и на гитаре. Некоторые из известных регги-групп - это Боб Марли и The Wailers, UB40 и The Maytals. Кельтская музыка. Кельтская музыка - это традиционная музыка кельтов, это некторые жители Шотландии, Ирландии, Уэльса, Корнуэлла и частей Фарнции и Испании. Она может быть как медленной, чтобы слушать, так и быстрой, чтобы танцевать. Песни рассказывают грустные или весёлые истории. В некоторых нет слов вообще. В кельтской музыке вы можете услышать скрипки, ударные, арфы и гитары. Две наиболее известные кельтские группы - это Clannad и The Chieftains Стиль кантри. Стиль кантри пришёл из Америки. иногда его называют "блуграсс", "хонки-тонк" или горной музыкой. Каждая песня рассказывает историю о современной жизни, любви и чувствах. Музыканты играют на банджо и иногда на скрипке и на гармонике. Наиболее известные исполнители в стиле кантри - Пэтси Клайн, Долли Партон и Уилли Нельсон.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какие классы относятся к подтипу черепные? Назовите органы выделения бесчерепны
Ответить
Алгебра
помогите!! Найдите значение выражения при х= - 10 2х*(2х³)^4 -это числитель 8х^8 -это знаменатель
Ответить
Физика
У якому випадку суцільне тіло плаває на поверхні рідини
Ответить
Алгебра
Разложите на множители 100-9х в квадрате
Ответить
Русский язык
В слове парта есть мягкий согласный звук?
Ответить