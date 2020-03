Перекладіть пліс на українську мову англійський текст хто зробе дам награду 100 ба??ов

Гость: Гость:

Музыка - это часть нашей жизни. Она вокруг нас. У каждой страны мира есть своя специфическая музыка. Все виды музыки различаются и рассказывают нам о местах, откуда они пришли и людях, кто это музыку играет и слушает. Стиль Регги. Регги пришёл из Ямайки на Карибах. Он называется музыкой бедных, потому что его песни - о проблемах людей. Главный инструмент - электрический басс. Музыканты также играют на фортепиано, ударных и на гитаре. Некоторые из известных регги-групп - это Боб Марли и The Wailers, UB40 и The Maytals. Кельтская музыка. Кельтская музыка - это традиционная музыка кельтов, это некторые жители Шотландии, Ирландии, Уэльса, Корнуэлла и частей Фарнции и Испании. Она может быть как медленной, чтобы слушать, так и быстрой, чтобы танцевать. Песни рассказывают грустные или весёлые истории. В некоторых нет слов вообще. В кельтской музыке вы можете услышать скрипки, ударные, арфы и гитары. Две наиболее известные кельтские группы - это Clannad и The Chieftains Стиль кантри. Стиль кантри пришёл из Америки. иногда его называют "блуграсс", "хонки-тонк" или горной музыкой. Каждая песня рассказывает историю о современной жизни, любви и чувствах. Музыканты играют на банджо и иногда на скрипке и на гармонике. Наиболее известные исполнители в стиле кантри - Пэтси Клайн, Долли Партон и Уилли Нельсон.