8см2 25мм2 =.............?мм2
Математика
8см2 25мм2 =.............?мм2
Ответ(ы):
Гость:
В 1см2=100мм2. Получается здесь 800мм2. И ещё с 25мм2 получается 825 мм2
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