Помогите решить номер 2 и 3, прошу

Алгебра
Помогите решить номер 2 и 3, прошу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2)3^8*5^8/15^6=15^16/15^6=15^10 3)(7/4*4/7)^9=1 (-2)^0=1 следовательно, в третьем примере значения равны)
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