Сума трьох чисел дорівнює 900.Сума перщого і другого чисел дорівнює 400,а другого і т??етього-800.Знайди кожне число.
Математика
Сума трьох чисел дорівнює 900.Сума перщого і другого чисел дорівнює 400,а другого і т??етього-800.Знайди кожне число.
Ответ(ы):
Гость:
1)третє число860-560=3002друге число450-300=1503)перше число560-150=410перевірка 300+150+410= 860 сума трьох чисел
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