Сума трьох чисел дорівнює 900.Сума перщого і другого чисел дорівнює 400,а другого і т??етього-800.Знайди кожне число.

Математика

Сума трьох чисел дорівнює 900.Сума перщого і другого чисел дорівнює 400,а другого і т??етього-800.Знайди кожне число.

Автор: Гость