Помогите, відгадать загадки. Пдкреслити знайменики, визначити їх особу й число. ??найти числівник і визнач їх відмінок. 1. Били мене, били, нашматки порвали, у воді мочили, по траві валяли. Одну половину з кашею поїли, друг...

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Помогите, відгадать загадки. Пдкреслити знайменики, визначити їх особу й число. ??найти числівник і визнач їх відмінок. 1. Били мене, били, нашматки порвали, у воді мочили, по траві валяли. Одну половину з кашею поїли, другу половину на плечи наділи. 2. На дереві я родився в кожусі, кожух розірвався, і я на землю впав.

Автор: Гость