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Почему берега Южной-Америки в основном слабо изрезаны
География
Почему берега Южной-Америки в основном слабо изрезаны
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Ответ(ы):
Гость:
Очень большые потоко воды
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