Почему морфологический критерий нельзя считать универсальным? Помогите пожалуйста)

Биология
Почему морфологический критерий нельзя считать универсальным? Помогите пожалуйста)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Т.к животным свойственно такое явление как половой деморфизм, самка отличается от самца но не является особью другого вида
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Доберіть до поданих дієслів спільнокореневі іменники із суфіксом -ив(о). Пекти, місити, варити, плести.
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста. на покраску 32 досок нужно 8 ч.сколько времени потре чтобы пок??асить 75 досок . можно покрасить 90 досок за 24 ч.если работат...
Ответить
Математика
Сума трьох чисел дорівнює 900.Сума перщого і другого чисел дорівнює 400,а другого і т??етього-800.Знайди кожне число.
Ответить
Українська мова
Помогите, відгадать загадки. Пдкреслити знайменики, визначити їх особу й число. ??найти числівник і визнач їх відмінок. 1. Били мене, били, н...
Ответить
Русский язык
Слова, у которых один корень, но они не однокоренные.
Ответить