Почему морфологический критерий нельзя считать универсальным? Помогите пожалуйста)
Биология
Почему морфологический критерий нельзя считать универсальным? Помогите пожалуйста)
Ответ(ы):
Гость:
Т.к животным свойственно такое явление как половой деморфизм, самка отличается от самца но не является особью другого вида
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