Доберіть до поданих дієслів спільнокореневі іменники із суфіксом -ив(о). Пекти, місити, варити, плести.
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Доберіть до поданих дієслів спільнокореневі іменники із суфіксом -ив(о). Пекти, місити, варити, плести.
Ответ(ы):
Гость:
Пекти-печиво, місити- місиво, варити-вариво, плести-плетиво.
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