Плоскости равнобедренных треугольников ABD и ABC с общим основанием АВ перпендикулярны найдите CD если AD=10 см АВ=16 см угол САВ=45градусов помогите пожалуйста срочно надо

Геометрия
Плоскости равнобедренных треугольников ABD и ABC с общим основанием АВ перпендикулярны найдите CD если AD=10 см АВ=16 см угол САВ=45градусов помогите пожалуйста срочно надо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Почему морфологический критерий нельзя считать универсальным? Помогите пожалуйста)
Ответить
Українська мова
Доберіть до поданих дієслів спільнокореневі іменники із суфіксом -ив(о). Пекти, місити, варити, плести.
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста. на покраску 32 досок нужно 8 ч.сколько времени потре чтобы пок??асить 75 досок . можно покрасить 90 досок за 24 ч.если работат...
Ответить
Математика
Сума трьох чисел дорівнює 900.Сума перщого і другого чисел дорівнює 400,а другого і т??етього-800.Знайди кожне число.
Ответить
Українська мова
Помогите, відгадать загадки. Пдкреслити знайменики, визначити їх особу й число. ??найти числівник і визнач їх відмінок. 1. Били мене, били, н...
Ответить