Плоскости равнобедренных треугольников ABD и ABC с общим основанием АВ перпендикулярны найдите CD если AD=10 см АВ=16 см угол САВ=45градусов помогите пожалуйста срочно надо
Геометрия
Плоскости равнобедренных треугольников ABD и ABC с общим основанием АВ перпендикулярны найдите CD если AD=10 см АВ=16 см угол САВ=45градусов помогите пожалуйста срочно надо
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