Вычисли и запиши ответы когда со склада вывезли 500 ц овощей там осталось на 200ц мен??ше че вывезли сколько центнеров осталось на складе
Математика
Вычисли и запиши ответы когда со склада вывезли 500 ц овощей там осталось на 200ц мен??ше че вывезли сколько центнеров осталось на складе
Ответ(ы):
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