Вычисли и запиши ответы когда со склада вывезли 500 ц овощей там осталось на 200ц мен??ше че вывезли сколько центнеров осталось на складе

Математика

Вычисли и запиши ответы когда со склада вывезли 500 ц овощей там осталось на 200ц мен??ше че вывезли сколько центнеров осталось на складе

Автор: Гость