Сравни звукобуквенный состав следующих слов на какие группы можно разделить эти ??лова.хрустнул.конь.елка.веселится.семья.маяк.звездный.бассейн.поют.боится.гулять.хоккей.дополни группы так чтобы в каждой было одинаковое количес...
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Сравни звукобуквенный состав следующих слов на какие группы можно разделить эти ??лова.хрустнул.конь.елка.веселится.семья.маяк.звездный.бассейн.поют.боится.гулять.хоккей.дополни группы так чтобы в каждой было одинаковое количество слов.выполни фонетический разбор слов елка илизвездный
Ответ(ы):
Гость:
Мне кажется что это слова семья и маяк.Потому что у них гласная обозначает два звука.Сестре моей тоже такое задали)) Вот и тебе помогли))
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