Сделать синтаксический разбор : Сколько мрачных страниц было в нашей истории, в том числе в истории войны!

Русский язык
Сделать синтаксический разбор : Сколько мрачных страниц было в нашей истории, в том числе в истории войны!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
._._._._._._. ^^^^^^^^^(это волнистая линия-опред.) - - - - - - - ======= ^^^^^^^^ ._._._._. , _._._._.  ._._._._.    ._._._._._._ - - - - - - - ! (повест., воскл., распр., сложн.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Используя числа 72, 8, 9, запиши 4 верных равенств
Ответить
Математика
Четыре утенка и пять гусят весят 4кг 100гр а пять утят и четыре гусенка весят 4кг ско??ько весит один утенок?
Ответить
Алгебра
Растпределите 3тыс. рублей пропорционально числам 4 , 3 и 8
Ответить
Русский язык
Составь цепочку из 12 словмрных слов по образцу. Запиши. Обозначь ударение.. Арбуз, ??авод, д...
Ответить
Английский язык
Диалог мамы с сыном из 9 предложений на английском помагите!!!!!!!!!!!!!
Ответить