Сделать синтаксический разбор : Сколько мрачных страниц было в нашей истории, в том числе в истории войны!
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Сделать синтаксический разбор : Сколько мрачных страниц было в нашей истории, в том числе в истории войны!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
._._._._._._. ^^^^^^^^^(это волнистая линия-опред.) - - - - - - - ======= ^^^^^^^^ ._._._._. , _._._._. ._._._._. ._._._._._._ - - - - - - - ! (повест., воскл., распр., сложн.)
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