Селами 65 километров из этих сел Одновременно навстречу выехали два велосипедиста один ехал со скоростью 12 километров час другой 14 километров час Какое расстояние будет между ними через 2 часа

Математика

Селами 65 километров из этих сел Одновременно навстречу выехали два велосипедиста один ехал со скоростью 12 километров час другой 14 километров час Какое расстояние будет между ними через 2 часа

Автор: Гость