Селами 65 километров из этих сел Одновременно навстречу выехали два велосипедиста один ехал со скоростью 12 километров час другой 14 километров час Какое расстояние будет между ними через 2 часа

Математика
Селами 65 километров из этих сел Одновременно навстречу выехали два велосипедиста один ехал со скоростью 12 километров час другой 14 километров час Какое расстояние будет между ними через 2 часа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1в.-12км.ч 2в.-14км.ч 2ч.-?км. всего-65км. 1) 12+14=26(км.ч)-вместе. 2)65-26=39
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