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Пример б и пример г.пожалуйста побыстрее
Математика
Пример б и пример г.пожалуйста побыстрее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) 10т=163-13 10т=150 т=15 г) 8р=181-45 8р=136 р=17
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