Придумать и записать: эпитеты(облако), сравнение(солнце), метафоры(ветер дует) Срочно!!!
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Придумать и записать: эпитеты(облако), сравнение(солнце), метафоры(ветер дует) Срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мягкое облачко, пушистое облако, белоснежное облако. Она светится, как солнце. Откуда ветер дует? - то есть из - за кого что - либо случилось.
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