Лабораторная работа по биологии на тему "роль плечевого пояса в движении руки"

Гость: Гость:

Плечевой пояс помогает целостно двигать рукой (полностью). Без этого сустава мы бы могли двигать только локтевым суставом / пальцами кистью и т.д. С помощью плечевого сустава мы можем махать рукой , цепляться и делать ещё много разных удивительных вещей.