Лабораторная работа по биологии на тему "роль плечевого пояса в движении руки"

Биология
Лабораторная работа по биологии на тему "роль плечевого пояса в движении руки"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плечевой пояс помогает целостно двигать рукой (полностью). Без этого сустава мы бы могли двигать только локтевым суставом / пальцами кистью и т.д. С помощью плечевого сустава мы можем махать рукой , цепляться и делать ещё много разных удивительных вещей.
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