Лабораторная работа по биологии на тему "роль плечевого пояса в движении руки"
Биология
Лабораторная работа по биологии на тему "роль плечевого пояса в движении руки"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плечевой пояс помогает целостно двигать рукой (полностью). Без этого сустава мы бы могли двигать только локтевым суставом / пальцами кистью и т.д. С помощью плечевого сустава мы можем махать рукой , цепляться и делать ещё много разных удивительных вещей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика