Как переводится с латинского языка термин ассизский

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Как переводится с латинского языка термин ассизский
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Франци́ск Асси́зский — католический святой, учредитель названного его именем нищенствующего ордена — ордена францисканцев. Знаменует собой перелом в истории аскетического идеала, а потому и новую эпоху в истории западного монашеств а
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