8+(-9)+(-7) нужна помощь

Математика
8+(-9)+(-7) нужна помощь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+(-9)+(-7)=8-9-7=-8
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