СРОООЧНОО!!!Из мцыри 10-16 глав выписать слова связанные со словом свобода.

Литература
СРОООЧНОО!!!Из мцыри 10-16 глав выписать слова связанные со словом свобода.
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Автор: Гость
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Гость:
Свободливый свободный освобождать
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