Y+37590=113031 помогите молю срочно!!!!!!!!!!!!!!
Математика
Y+37590=113031 помогите молю срочно!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y+37590=113031 y=113031-37590 y=75441
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