По карте погоды опишите отличия погоды в двух населённых пунктах. В Москве и в Тур??.lt;br /gt;

География
По карте погоды опишите отличия погоды в двух населённых пунктах. В Москве и в Тур??.lt;br /gt;
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а где сама карта?..........
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