Является ли в современном русском языке однокоренными слова стол и столица

Русский язык
Является ли в современном русском языке однокоренными слова стол и столица
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ничего общего в значении рассматриваемые слова не имеют, корни у них разные. Следовательно, эти слова не являются родственными в современном русском языке.
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