Из винтовки вылетает пуля со скоростью 700м\с . Винтовка при отдаче приобретает ско??ость 1,6 м\с . Определите массу винтовки, если масса пули 10г. Ещё там Дано СИ и решение .

Физика

Из винтовки вылетает пуля со скоростью 700м\с . Винтовка при отдаче приобретает ско??ость 1,6 м\с . Определите массу винтовки, если масса пули 10г. Ещё там Дано СИ и решение .

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