Из винтовки вылетает пуля со скоростью 700м\с . Винтовка при отдаче приобретает ско??ость 1,6 м\с . Определите массу винтовки, если масса пули 10г. Ещё там Дано СИ и решение .
Физика
Из винтовки вылетает пуля со скоростью 700м\с . Винтовка при отдаче приобретает ско??ость 1,6 м\с . Определите массу винтовки, если масса пули 10г. Ещё там Дано СИ и решение .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
700= x 1.6 700;1.6= 437?5 2) 437.5 10= 4375 г ответ масса винтовки 4375 г в СИ 4,372 кг
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Из винтовки вылетает пуля со скоростью 700м\с . Винтовка при отдаче приобретает ско??ость 1,6 м\с . Определите массу винтовки, если масса пули 10г....
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