Из винтовки вылетает пуля со скоростью 700м\с . Винтовка при отдаче приобретает ско??ость 1,6 м\с . Определите массу винтовки, если масса пули 10г. Ещё там Дано СИ и решение .

Физика
Из винтовки вылетает пуля со скоростью 700м\с . Винтовка при отдаче приобретает ско??ость 1,6 м\с . Определите массу винтовки, если масса пули 10г. Ещё там Дано СИ и решение .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
700= x 1.6 700;1.6= 437?5 2) 437.5 10= 4375 г ответ масса винтовки 4375 г в СИ 4,372 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Из винтовки вылетает пуля со скоростью 700м\с . Винтовка при отдаче приобретает ско??ость 1,6 м\с . Определите массу винтовки, если масса пули 10г....
Ответить
Українська мова
Будьласка допоможіть! як зробити синтаксичний розбір речення : Не потрібно нехтувати своїм життям! ?
Ответить
Українська мова
Будьласка допоможіть! як зробити синтаксичний розбір речення : Не потрібно нехтувати своїм життям! ?
Ответить
Русский язык
Указать сколько раз звук (г) при чтении предложения, На вокзале его встретил друг
Ответить
Русский язык
Указать сколько раз звук (г) при чтении предложения, На вокзале его встретил друг
Ответить