Пожалуйста побыстрее
Математика
Пожалуйста побыстрее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ок, ваше величество. Побыстрее. 6/5 / 1 1/50 х 1 7/10 _________________ = 2х5/2=5 2/5
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