Пожалуйста побыстрее

Математика
Пожалуйста побыстрее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ок, ваше величество. Побыстрее.  6/5 / 1 1/50 х 1 7/10       _________________ = 2х5/2=5 2/5 
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