Определить массовые доли в % каждого элемента в пирофосфорной кислоте H4P2O7
Химия
Определить массовые доли в % каждого элемента в пирофосфорной кислоте H4P2O7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr(H4P2O7)=4+62+112=178 w(H)=4:178=0,02*100%=2% w(P)=62:178=0,35*100%=35% w(O)=112:178=0,63*100%=63%
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