Как решать подобные уравнения? Если можно - подробно 1/3х^2=16 1/3
Алгебра
Как решать подобные уравнения? Если можно - подробно 1/3х^2=16 1/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переводим 16 1/3 в неправильную дробь, т.е. (16 × 3 + 1) / 3 = 49/3. Остальное на фото.
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