смешанная дробь записана в виде суммы а+в\с,где буквами а ,в,и с обозначены некотор??е натуральные числа.запишите с помощью букв правило обращения смешанной дроби в неправильную дробь.

Алгебра

смешанная дробь записана в виде суммы а+в\с,где буквами а ,в,и с обозначены некотор??е натуральные числа.запишите с помощью букв правило обращения смешанной дроби в неправильную дробь.

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