Середнє арифметичне чотирьох чисел дорівнює 9.Перші три числа - це 5, 9, 12.Чому дорів??ює четверте число?
Математика
Середнє арифметичне чотирьох чисел дорівнює 9.Перші три числа - це 5, 9, 12.Чому дорів??ює четверте число?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехай х - четверте число (5+9+12+х):4=9 (26+х):4=9 26+х=9*4 26+х=36 х=36-26 х=10 Перевіримо (5+9+12+10):4=36:4=9 Відповідь: 10
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