Серёже нужно решить 30 примеров.Сколько времени ему понадобится для этой работы,если он решает два примера за 10 минут?
Математика
Серёже нужно решить 30 примеров.Сколько времени ему понадобится для этой работы,если он решает два примера за 10 минут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30:10=3 3*2=6 Пишет мало символов, по этому напишу тут ни чего.
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