Серёже нужно решить 30 примеров.Сколько времени ему понадобится для этой работы,если он решает два примера за 10 минут?

Математика
Серёже нужно решить 30 примеров.Сколько времени ему понадобится для этой работы,если он решает два примера за 10 минут?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30:10=3 3*2=6 Пишет мало символов, по этому напишу тут ни чего.
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