Сформулируй задачу по данной краткой записи. в 1-й день 2-й деньРеши задачу. Вычисли и запиши ответ. Измени задачи так, чтобы она решалась в два действия
Математика
Сформулируй задачу по данной краткой записи. в 1-й день 2-й деньРеши задачу. Вычисли и запиши ответ. Измени задачи так, чтобы она решалась в два действия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первый день во второй в смысле?! я честно не поняла ,но если объяснишь я помогу или фото пришли не знаю что нибудь!!!
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