Сформулируй закономерность, вставь пропущенные числа 120,...,160,...,...,400. 90,...,120,...,...,330 438,...,444,...,...,486 125,...,137,...,...,221

Гость: Гость:

120, 140, 160, 180, 200, 220 ...400 90, 105, 120, 135, 130 ....330 438, 441, 444, 447, 450 .... 486 125, 131, 137, 143...221 +20 +15 +3 +6 Между 160 и 400, 120 и 330, 444 и 486, 137 и 221 должно быть несколько пробелов, например: 120, (140), 160, (180), (200), (220), (240) и т.д. до 400.