Сформулируйте и запишите с помощью букв правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями
Математика
Сформулируйте и запишите с помощью букв правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. При сложении : сумма числителей - в числитель, знаменатель - в знаменатель: a/c+b/c= (a+b)/c. 2. При вычитании: разность числителей- в числитель, знаменатель - в знаменатель: a/c-b/c=(a-b)/c.
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