Сформулируйте свойства показательной функций

Математика
Сформулируйте свойства показательной функций
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)область определения-множество r действительных чисел  2)область значения множество r положительных значительных чисел 3)при а>1 функция возрастает на всей числовой прямой 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Ребята,помогите ответить на 3 вопроса: 1) what should I consider when buying an MP3 player, and why? 2) Should I get an expensive one, or the ch...
Ответить
Математика
Найдите растояние между какими точьками А(-2,8)иВ(3,7) на коардинатной прямой
Ответить
Математика
Какое из чисел больше а) 4 4/5 или 4 3/4 б)29/5 или 41/7 в) 160/11 или 4 173/12
Ответить
Математика
Как выполнить деление столбиком. 19869:537?
Ответить
Литература
В каком произведении Агнии Барто описывается весёлый праздник в детском доме?
Ответить