Сформулируйте свойства показательной функций
Математика
Сформулируйте свойства показательной функций
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)область определения-множество r действительных чисел 2)область значения множество r положительных значительных чисел 3)при а>1 функция возрастает на всей числовой прямой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Ребята,помогите ответить на 3 вопроса: 1) what should I consider when buying an MP3 player, and why? 2) Should I get an expensive one, or the ch...