Помогите пожалуйста!!! Составьте четверостишие со словами ВЕСНА,ПОБЕДА,СОЛЮТ!!! М??жно маленькое! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!
Литература
Помогите пожалуйста!!! Составьте четверостишие со словами ВЕСНА,ПОБЕДА,СОЛЮТ!!! М??жно маленькое! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
День Победы 9 Мая –Праздник мира в стране и весны.В этот день мы с салютом отмечаемПодвиги наших родных В этот праздник мы чествуем дедов,Защитивших родную страну,Подарившим народам ПобедуИ вернувшим нам мир и весну!
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Эта точка Земли интересные темы что ее географические координаты равны нулю. Где ??аходится это точка? Найдите её на карте. Помогите пожалуйста