Сгруппируйте слова по признаку а) с приставкой пре- б) с приставкой при.Обозначьт?? условия выбора данной орфограммы . Пр..цепить,пр..интересный,пр..бегать,пр..седать,пр..ломить, пр..брежный,пр..бежать, пр..ползти, пр..касать...

Русский язык

Сгруппируйте слова по признаку а) с приставкой пре- б) с приставкой при.Обозначьт?? условия выбора данной орфограммы . Пр..цепить,пр..интересный,пр..бегать,пр..седать,пр..ломить, пр..брежный,пр..бежать, пр..ползти, пр..касаться, пр..клеить, пр..гореть, пр..дорожный, пр..морский, пр..обрести, пр..ехать, пр..ковылять, пр..л..гать, пр..тащиться,пр..б..рать,пр..р..стать,пр..скакать,пр..увеличить,пр..терпевать.

Автор: Гость