Що означає фразеологізми спіймати на гачок і пахне смаленим

Українська мова
Що означає фразеологізми спіймати на гачок і пахне смаленим
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спаймать на крючок - завести в лавушку  пахне смаленім - штота пашло не так и сейчас будут праблеми
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Самая большая цифра в математике
Ответить
Биология
Помогите, 3 задание)
Ответить
Алгебра
Сейчас возраст мальчиков в 3 раза больше, чем 10 лет назад. Сколько лет было мальчик?? 10 лет назад и сколько сейчас ?
Ответить
Українська мова
Спишіть, розставляючи розділові знаки. Виконайте синтаксичний розбір речення. Визначте частини мови. Ліс закутаний у м’яку білу габу стоїть не...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста.Вставьте вместо * цифры.Зарание спасибо 45* *** ---- **3 ***4 ------------------ ******
Ответить