Що означає фразеологізми спіймати на гачок і пахне смаленим
Українська мова
Що означає фразеологізми спіймати на гачок і пахне смаленим
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спаймать на крючок - завести в лавушку пахне смаленім - штота пашло не так и сейчас будут праблеми
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
Алгебра
Сейчас возраст мальчиков в 3 раза больше, чем 10 лет назад. Сколько лет было мальчик?? 10 лет назад и сколько сейчас ?
Українська мова
Спишіть, розставляючи розділові знаки. Виконайте синтаксичний розбір речення. Визначте частини мови. Ліс закутаний у м’яку білу габу стоїть не...