Допоможіть будь- ласка розвязатинерівність (x²+4)(x²-4x+1)≥0 строчно
Алгебра
Допоможіть будь- ласка розвязатинерівність (x²+4)(x²-4x+1)≥0 строчно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x²+4)(x²-4x+1)≥0 a)x²+4≥4≥0 b)x²-4x+1≥0, (x-2)²-4+1≥0, (x-2)²-3≥0, (x-2)²≥3 /x-2/≥√3, x≥2+√3 ili x≤2-√3 x∈(-∞,2-√3/ ∪ /2+√3,∞) ===================
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