В чому гениальність Шевченка?
Українська література
В чому гениальність Шевченка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обдарована людина зі складною долею. Поет і художник.
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