Служба казаков на кавказе 18-19 в?

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Служба казаков на кавказе 18-19 в?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В названный период времени, для выполнения  задач по охране границы, на Кавказе было сформировано Линейное войско из казаков. Располагалось  в Пятигорске. Состав: волжские, малороссийские и местные, гребенские, казаки. Всего 10 полков. Казаки всегда были людьми очень религиозными, служба осложнялась отсутствием приходов и церквей. Жили в укрепленных станицах, кроме военных походов занимались скотоводством, земледелием, рыболовством.
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