Служба казаков на кавказе 18-19 в?
История
Служба казаков на кавказе 18-19 в?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В названный период времени, для выполнения задач по охране границы, на Кавказе было сформировано Линейное войско из казаков. Располагалось в Пятигорске. Состав: волжские, малороссийские и местные, гребенские, казаки. Всего 10 полков. Казаки всегда были людьми очень религиозными, служба осложнялась отсутствием приходов и церквей. Жили в укрепленных станицах, кроме военных походов занимались скотоводством, земледелием, рыболовством.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
С вершины B тупого угла ромба ABCD проведены высоты BK и BM, известно что КМ = ВК. Найти уголы ромба
Русский язык
Английский язык
Английский язык
Помогите пожалуйста составить предложения Общий вопрос , Альтернативный вопрос и вопрос с хвостиком 6 предложения минимум? Очень прошу .