Служба казаков на кавказе 18-19 в?

Гость: Гость:

В названный период времени, для выполнения задач по охране границы, на Кавказе было сформировано Линейное войско из казаков. Располагалось в Пятигорске. Состав: волжские, малороссийские и местные, гребенские, казаки. Всего 10 полков. Казаки всегда были людьми очень религиозными, служба осложнялась отсутствием приходов и церквей. Жили в укрепленных станицах, кроме военных походов занимались скотоводством, земледелием, рыболовством.