Х²+(х+16)²-х(х+16)=553 х²+х²+32х+256-х²-16х-553=0 х²+16х-297=0 Д=256+1188=1444 х₁=11 х₂=-27 - не подходит (не натуральное) 11+16=27 почему х1 = 11 ?, напишите в развернутом виде плз
Алгебра
Х²+(х+16)²-х(х+16)=553 х²+х²+32х+256-х²-16х-553=0 х²+16х-297=0 Д=256+1188=1444 х₁=11 х₂=-27 - не подходит (не натуральное) 11+16=27 почему х1 = 11 ?, напишите в развернутом виде плз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X²+x²+32x+256 -x² -16x =553 x² +16x =553 -256 x² +16x -297 =0 D =256 +4*297 =1444 =38² x1,x2 =(-b+-√D)/2a x1 =(-16 +38)/2 =11 x2 =(-16 -38)/2 = -27(это тоже корень уравнения, если подставить то 553будет равно 553) ответ: x = -27; x =11
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