Х²+(х+16)²-х(х+16)=553 х²+х²+32х+256-х²-16х-553=0 х²+16х-297=0 Д=256+1188=1444 х₁=11 х₂=-27 - не подходит (не натуральное) 11+16=27 почему х1 = 11 ?, напишите в развернутом виде плз

Алгебра

Х²+(х+16)²-х(х+16)=553 х²+х²+32х+256-х²-16х-553=0 х²+16х-297=0 Д=256+1188=1444 х₁=11 х₂=-27 - не подходит (не натуральное) 11+16=27 почему х1 = 11 ?, напишите в развернутом виде плз

Автор: Гость